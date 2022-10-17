شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غيوم وسحب متفرقة على القاهرة وأمطار بالإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد، أن القاهرة الكبرى تشهد ظهور غيوم جزئى وتكاثر للسحب المتفرقة مما يعمل على تلطيف الأجواء، لافتا إلى أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة ضعيفة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الإسكندرية ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ، تشهد تكاثر السحب الممطرة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء هذه المحافظات.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.