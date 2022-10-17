شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: غياب التسامح يدمر التنمية ويؤدى إلى الحروب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص "رئيس تحرير الخليج 365"، إن غياب التسامح يدمر التنمية، بينما تكون الاتهامات دائما موجهة للإعلام.

وأشار "القصاص"، في كلمته أمام ندوة عن دور الإعلام وقيمة التسامح بجامعة الدول العربية، إلى أن الحروب العالمية التي أدت إلى مقتل ملايين البشر كانت بسبب غياب التسامح، في حين كان البعض يلقي بالمسؤولية على الأديان وهو ما يخالف الواقع.

ولفت لضرورة النظر إلى أحداث العقد الماضي، في ظل وصول متطرفين إلى السلطة، في الدول العربية، حيث كانوا يقتلون كل من يختلف معهم في الدين والمذهب ثم الفكر، وهو ما فتح الباب أمام دمار العديد من الدول بسبب غياب التسامح.

وأضاف "رئيس تحرير الخليج 365"، أن الإعلام كان من خلال الصحف ، التى تصدر مرة كل 24 ساعة، بينما أصبحت الأخبار الآن عبارة عن بث مباشر ومستمر خلال اليوم كله، وهو ما يعزز أهمية التسامح، في ظل استخدام تلك المواقع في نشر الصراعات والخلافات والتحريض.

وشدد على أن هذه المواقع باتت تهيمن على حياة الناس وليس الإعلام، حيث كانت المجتمعات العربية أكثر تسامحا في عصر هيمنة الإعلام، ، موضحا أن قيمة التسامح تعززها العديد من الأبعاد أبرزها الخطاب الديني والخطاب الاعلامي، بالإضافة إلى دور المؤسسات الأخرى كالتعليم والثقافة والمؤسسات المختلفة.