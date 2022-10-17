شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد دعمها لموقف السعودية في القرار الصادر مؤخرا عن منظمة أوبك + والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن OPEC+، وما أثير حوله من تجاذبات.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية المصرية دعمها للموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار OPEC+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ء