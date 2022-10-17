شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه بوفد وزاري رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى انطلقت فعالياته أمس بجمهورية مصر العربية ويستمر حتى 19 أكتوبر الجارى بحضور 16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا، و66 منظمة دولية، وأكثر من ألف مشارك.وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وترأس وفد المملكة المشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذى يأتى هذا العام تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخي"، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، وضم ممثلين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري؛ وذلك بهدف إثراء مناقشات الأسبوع حول آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرًا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل (COP27).

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة فى العديد من الجلسات فى الفعاليات، حيث شارك الدكتور الشيبانى بمداخلة فى جلسة حول الابتكار للإدارة المستدامة للمياه، وكيفية الاستفادة من الابتكار فى تعجيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، فيما شاركت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمنصة ضمن المعرض المصاحب للفعاليات، عرضت من خلاله تجربتها العالمية الرائدة بوصفها أكبر منتج للمياه المحلاة فى العالم والأقل استهلاكًا للطاقة.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام المملكة والجهات المشاركة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية كونها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات، حيث ستُعقَد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية"، حيث تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا فى القارة الأفريقية؛ تمهيدًا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذى تنظمه الأمم المتحدة فى مارس 2023.

وستعقد خلال فعاليات الأسبوع جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف فى قطاع المياه"، حيث ستُطلَق خلال مؤتمر المناخ المقبل، بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم فى المياه"، كما سيُعقَد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين لهولندا، طاجكستان، ألمانيا، بريطانيا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومعهد إستكهولم الدولى للمياه.