شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا والأنفلونزا بسبب عدم تطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيسي اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، إنه مع دخول فصل الشتاء ترتفع الإصابة بالأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن لقاحات الأنفلونزا والكورونا متوفرة فى مراكز التطعيم .

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع : البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى تصريحات لليوم السابع: لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كورونا لكن الأوضاع مستقرة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيمات يجنبنا موجة جديدة من الإصابات، لافتا إلى أن نسب الدخول للرعاية المركزة بسبب إصابات كورونا ضعيفة جدا وقد تكون منعدمة أحيانا واستكمل: حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا.

وأشار الدكتور حسام حسنى: نوفر الأجسام الأحادية المناعية والتي يحصل عليها مرضى نقص المناعة والأورام وغيرهم من المرضى وتابع لها فاعلية كبيرة في العلاج، مضيفا أنه من الوارد ظهور متحورات جديدة من أوميكرون لكنها جميعها تتجه إلى الضعف وجميع الحالات بسيطة إلى متوسطة.