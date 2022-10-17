شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم الطبية الفلسطينية تحتفي بالوفد الطبي المصرى في غزة: شكرا يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت وزارة الصحة الفلسطينية بالوفد الطبي المصري الذى يجرى عمليات جراحية كبرى ونوعية في قطاع غزة، ورفعت الأطقم الطبية الفلسطينية لافتات شكر إلى مصر احتفاء بالدور المصرى الداعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.



احتفاء فلسطيني بالوفد الطبي المصري



الأطقم الطبية الفلسطينية تتوجه بالشكر لمصر



الأطقم الطبية الفلسطينية تحتفي بالوفد الطبي المصري