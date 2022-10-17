شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصدر قرارا بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو وعقوبات للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 144 لسنة 2022 بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو.

وأشار القرار إلى أنه تيسرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جرام بجنيه واحد .

ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.



