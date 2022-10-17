شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. وفد طبي مصري يصل غزة لإجراء عمليات كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.



الوفد الطبي المصري يجرى عمليات جراحية كبرى في غزة



الوفد الطبي المصري يجري عمليات كبرى في غزة



الوفد الطبي المصري يصل قطاع غزة



الوفد الطبي المصري يعبر معبر رفح متوجها لغزة



معبر رفح البري



وفد طبي مصري في غزه