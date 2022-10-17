شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يكلف وزير الزراعة بحل أزمة أعلاف الدواجن ولجنة الزراعة توجه باستيراد فول صويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة بسرعة اتخاذ ما يلزم لحل أزمة الدواجن الأخيرة وسرعة اتخاذ اللازم فى هذا الشأن، كما أعلن "جبالى" تكليف وزير الزراعة وكذلك المسئولين فى الوزارات المعنية والبنك المركزى بحضور اجتماع لجنة الزراعة، المقرر عقده فى الساعة الثالثة بعد ظهر غدا الثلاثاء، للوقوف على حلول سريعة فى هذا المشكلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وفى بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب أن هناك عدد كبير من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بسبب أزمة الدواجن مؤخرا، وتحدث هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب عن الأزمة نيابة عن المتقدمين ليؤكد بأن قطاع إنتاج الدواجن يعانى من أزمة كبيرة فى توفير الأعلاف، وتم التواصل مع وزير الزراعة لحل الأزمة خاصة أن هذا القطاع هو الذى يوفر أرخص بروتين فالدواجن والبيض من أرخص أنواع البروتين التى يتناولها المصريون، كما أن استثماراته فى مصر تصل لـ100 مليار جنيه ويعمل به عدد كبير من المواطنين المصريين ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتى فى الدواجن.

أضاف الحصرى:"نحن حريصون على استمرار على هذا القطاع وأن تستمر عجلة الانتاج فيه خاصة وأن الدواجن والبيض أهم غذاء للشعب المصرى ونتيجة لنقص شحنات الذرة والصويا تأثر الانتاج، وبناء على مطالبات لجنة الزراعة عقد وزير الزراعة أمس اجتماعا مع المربيين أمس حضره أيضا نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية وكذلك نائب المحافظ البنك المركزى، وتم التوصل إلى أنه تم استيراد 120 ألف طن من الفول الصويا خلال الفترة الأخيرة كما سيتم فتح اعتمادات لاستيراد 60 ألف طن فول صويا كما سيكون هناك اجتماع اسبوعى بين وزير الزراعة والبنك المركزى والمربيين حتى يتم فتح اعتمادات لتوصيل فول الصويا للسوق المصرى.