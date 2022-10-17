شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق وتطالب المتضررين بتقديم شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، إن لجنة التحقيق بالنقابة انتهت من الإجراءات التنفيذية للتحقيق مع الطبيب جودة عواد في الشكوى المقدمة ضده، وأضاف أن لجنة التحقيق بصدد إصدار قرارها الأحد المقبل 23 أكتوبر.

وأضاف الدكتور خالد أمين، أن أطباء الكلى وبعض الأطباء في التخصصات المختلفة تواصلوا مع نقابة الأطباء للتحقيق مع الطبيب جودة عواد لنشره معلومات غير علمية وتخالف المستقر عليه في المراجع العلمية، كما طالب الدكتور خالد أمين المواطنين الذين تضرروا من الطبيب المشكو في حقه التقدم للإدلاء بأقوالهم ومعلوماتهم إلى لجنة التحقيق بنقابة الأطباء.

وكان قد تقدم د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أبريل الماضي بشكوى إلى لجنة التحقيق بنقابة الأطباء ضد الطبيب جودة عواد، وقال في شكواه، إن لجنة الإعلام رصدت خروج جودة عواد بوسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك واليوتيوب مقدماً نصائح للمرضى تتنافى وأصول مهنة الطب المستقر عليها، كما تعد انتهاكاً لآداب مهنة الطب، وذكر الدكتور أحمد حسين في شكواه أن الطبيب المذكور قام بتوجيه المرضى لاستخدام أعشاب لعلاج الأمراض في التخصصات المختلفة مما يكون معه متعمداً الإضرار بالمرضى.

وأصدر مجلس نقابة الأطباء بياناً في أبريل الماضي يحذر المرضى من الإنصات واتباع مثل هذه الخرافات التي تتنافى والعلم وتسبب أضرارا جسيمة للمرضى، وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء في بيانه اتخاذ إجراءات التحقيق التأديبية ضد هذا الطبيب.

وإذ يؤكد مجلس نقابة الأطباء على عدم تهاونه مع أعضاء النقابة من الأطباء الذين ينتهكون آداب المهنة ويتسببون في أضرار بالمجتمع، فإنه يؤكد أن الإجراءات التي خولها القانون لنقابة الأطباء هي إجراءات تأديبية وليست جنائية، وبناء عليه يطالب مجلس نقابة الأطباء السلطات التنفيذية المعنية بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي القيام بواجبها في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجرائم.