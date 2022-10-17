شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ الزراعى والمنظمة العربية ينظمان دورة تدريبية لشباب الخريجين والان مع تفاصيل الخبر
كما أنها تساعد في المدارس من أجل تنشيط الأنشطة المدرسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتدريب الصغار على التعامل مع النباتات والحصول على منتجات زراعية بوسائل سهلة التنفيذ.
وأضاف "عبد ربه" أن المعمل قام بتدريب أكثر من 400 طالب من طلاب كليات الزراعة المصرية خلال فترة التدريب الصيفي على الأنظمة الزراعية الحديثة صديقة البيئة والتي تلبي اعتبارات الأمن الغذائي، حيث لا تلامس تلك المنجات سطح التربة ويتم زراعتها في تربة بديلة أو نظم زراعة مائية، ويتم تغذية النباتات باستخدام المحاليل المغذية التي توفر احتياجات النباتات من العناصر الغذائية، ولقد قام المعمل بمساعدة العديد من صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة لإنتاج الخضراوات الورقية وتوفيرها.