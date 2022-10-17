شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ الزراعى والمنظمة العربية ينظمان دورة تدريبية لشباب الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أنه بالتعاون بين المعمل والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية نظم قسم الزراعة بدون تربة دورة تدريبية لمدة خمسة أيام متتالية لطلبة وخريجي كليات الزراعة المصرية على الإدارة المتكاملة لنظم الزراعة بدون تربة، وذلك من أجل رفع كفاءة خريجي كليات الزراعة وتأهيلهم للعمل في المزارع الخاصة التي تتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، حيث تعتبر الزراعة عموما من المجالات الهامة للتكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الزراعة بدون تربة وزراعة الأسطح ببعد بيئي مميز، بالإضافة إلى أنها تسهم في الحصول على منتج زراعي آمن صحياً للمستهلك.

كما أنها تساعد في المدارس من أجل تنشيط الأنشطة المدرسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتدريب الصغار على التعامل مع النباتات والحصول على منتجات زراعية بوسائل سهلة التنفيذ.

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‏وأضاف "عبد ربه" أن المعمل قام بتدريب أكثر من 400 طالب من طلاب كليات الزراعة المصرية خلال فترة التدريب الصيفي على الأنظمة الزراعية الحديثة صديقة البيئة والتي تلبي اعتبارات الأمن الغذائي، حيث لا تلامس تلك المنجات سطح التربة ويتم زراعتها في تربة بديلة أو نظم زراعة مائية، ويتم تغذية النباتات باستخدام المحاليل المغذية التي توفر احتياجات النباتات من العناصر الغذائية، ولقد قام المعمل بمساعدة العديد من صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة لإنتاج الخضراوات الورقية وتوفيرها.