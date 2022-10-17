شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بحرينية: زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان للبحرين محط أنظار العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم الإثنين، أن زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى البحرين تكتسب أهمية خاصة، ودلالات عديدة، فى ظل ما تمثله البحرين، من مجتمع حضارى، وإرث تاريخي، ورؤية عصرية، ترتكز على قيم التسامح ومبادئ التعايش، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، لصالح الإنسانية والبشرية.
وأضافت الصحيفة -في أحد أعمدتها تحت عنوان "الأزهر والفاتيكان.. والحوار في البحرين"- أن هذه الزيارة تأتي استجابة إلى دعوة العاهل اليحريني ، لقداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر، خلال مطلع نوفمبر المقبل، للمشاركة في ملتقى البحرين «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»،.و لاشك فيه أن برنامج الزيارة، وبرنامج فعاليات ملتقى البحرين، سيكونان محط أنظار العالم أجمع، قبل وأثناء وبعد الزيارة والملتقى معا، حيث يأتيان في توقيت بالغ الحساسية، يشهد فيه العالم تطورات ومستجدات، تستوجب المزيد من إعلاء كلمة العقل والحكمة، في حل الصراعات والنزاعات، وفي تجنب الكوارث والمشكلات، وفي ترسيخ لغة الحوار، وتعزيز التعايش والتسامح.
وأكدت أن الزيارة والملتقى، يتزامنان ومملكة البحرين تشهد استحقاقا انتخابيا، وعرسا ديمقراطيا، يؤكد الحق الدستوري، والتعبير عن الإرادة الوطنية الحرة، في اختيار ممثلي الشعب، والمشاركة في صنع القرار، والإسهام في عملية البناء والتنمية.