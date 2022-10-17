شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بحرينية: زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان للبحرين محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم الإثنين، أن زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى البحرين تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬ودلالات‭ ‬عديدة،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬حضارى،‭ ‬وإرث‭ ‬تاريخي،‭ ‬ورؤية‭ ‬عصرية،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬ومبادئ‭ ‬التعايش،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار،‭ ‬لصالح‭ ‬الإنسانية‭ ‬والبشرية‭.‬

وأضافت الصحيفة -في أحد أعمدتها تحت عنوان "الأزهر والفاتيكان.. والحوار في البحرين"- أن هذه الزيارة ‬تأتي‭ ‬استجابة‭ ‬إلى دعوة ‬العاهل اليحريني ،‭ ‬لقداسة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬وفضيلة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر،‭ ‬خلال‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬الإنساني‮»،‬‭.‬و لاشك فيه أن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬فعاليات‭ ‬ملتقى‭ ‬البحرين،‭ ‬سيكونان‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬الزيارة‭ ‬والملتقى‭ ‬معا، حيث‭ ‬يأتيان‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬بالغ‭ ‬الحساسية،‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬تطورات‭ ‬ومستجدات،‭ ‬تستوجب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬إعلاء‭ ‬كلمة‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة،‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات،‭ ‬وفي‭ ‬تجنب‭ ‬الكوارث‭ ‬والمشكلات،‭ ‬وفي‭ ‬ترسيخ‭ ‬لغة‭ ‬الحوار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭.‬

وأكدت أن الزيارة‭ ‬والملتقى،‭ ‬يتزامنان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬استحقاقا‭ ‬انتخابيا،‭ ‬وعرسا‭ ‬ديمقراطيا،‭ ‬يؤكد‭ ‬الحق‭ ‬الدستوري،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الإرادة‭ ‬الوطنية‭ ‬الحرة،‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ممثلي‭ ‬الشعب،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬