شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "نتوقع اليوم أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، والأجواء خريفية ومستقرة في المناطق الداخلية كافة، والأجواء في فترة النهار تكون معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وفي الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير".

وأردفت: "التباين الكبير بين درجة الحرارة في النهار والليل سمة أساسية في الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل وتكون الأجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، كما ستنحسر اليوم فرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في اليوم".