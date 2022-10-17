شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي تثمن جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للقضاء على الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، التحية لجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، للقضاء على الفقر فى جميع أنحاء مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "في اليوم العالمى للقضاء على الفقر، أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة".