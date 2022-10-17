شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات ببعض مناطق الهرم وفيصل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية" وذلك لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/ 10 / 2022، حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.