شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض.. والسوشيال ميديا سبب الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تدعم صناعة الدواجن، وضخت استثمارات كبيرة لتدعيم هذه المجال بكافة جوانبه.

أضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الدولة حققت جزءا كبيرا من الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وستواصل المسيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن إعدام الكتاكيت أمرا مرفوضا ويضر بالمربي، لأن الكتكوت كان من الممكن أن يوفر قيمة مضافة في سد احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في دعم ملف الدواجن.

أردف محمد القرش، أن الدولة بدأت في توفير بدائل محلية للأعلاف في ظل الأزمة العالمية الحالية، من خلال زراعة محاصيل مثل الذرة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية استثنائية.

بيّن المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض مرة أخرى بعدما ارتفعت بشكل مفاجئ نتيجة ترويج بعض الأخبار السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة توفر نسب كافية من الدواجن البلدية- المجمدة في كافة المنافذ، لتلبية احتياجات المواطنين.