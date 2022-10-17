شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: قناة القاهرة الإخبارية لديها طموح وستلبى كل التطلعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إطلاق قناة أخبار بحجم القاهرة الإخبارية جاء بعد مرحلة كبيرة خاضتها مصر حتى تصل إلى الاستقرار في منطقتها والسياسة العالمية بشكل عام.

وأوضح احمد الطاهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الأحد، أن مصر لم تعد تسمى بالكتلة الأكثر صلابة في الشرق الاوسط ولكنها مشاركة في الأحداث الدولية ومصر تحولت إلى فاعل دولي في كافة القضايا.

وأشار الاعلامي أحمد الطاهري، إلى أن قناة القاهرة الاخبارية لديها طموح وستلبي كل التطلعات، والعمل سيكون من أن أي أزمة في العالم يكون لها تداعيات على كافة الدول، قائلا: "مصر دولة فاعلة وليست منكفئة على ذاتها ونعد بكل جهد حتى تكون قناة القاهرة الاخبارية تليق باسم القاهرة، وسيتم إطلاق البث إن شاء الله أول نوفمبر.