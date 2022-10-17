التعليم: تدريب 350 ألف معلم ومدير على دمج مفاهيم التغيرات المناخية بالمواد الدراسية

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القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر لجميع الوزراء الذين حضروا اليوم للمعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها الوزارة لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية، وذلك بالرسم والأعمال الفنية .

وقال وزير التربية والتعليم: التعاون بدء بين الوزارة ووزارة البيئة منذ وقت طويل، وتم تدريب 350 ألف معلم ومدير على دمج مفاهيم التغيرات المناخية في المواد الدراسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لدينا 25 مليون طالب يمكن استغلال مواهبهم الاستغلال الأمثل ، والا ستندثر استعدادات ابناءنا للابداع والابتكار، قائلا: سيسألنا الله لو اهملنا في استثمار مواهب ابناءنا بالشكل الأمثل ، مؤكدا على أهمية دمج التغيرات المناخية في جميع المناهج التعليمية

وتابع الوزير: مصر ولادة و دور الحكومة أن تتعاون من أجل الاستثمار في مواهب ابناءنا، موضحا أنه يمكن للانشطة تحقق نواتج التعلم أكثر من المناهج الدراسية نفسها ومن ثم تم الاهتمام هذا العام بتفعيل يوم الأنشطة في المدارس.

حضر افتتاح المعرض الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وأكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 والسفيرة مشيرة خطاب رئيسية المجلس القومى لحقوق الإنسان.

يشار إلى المعرض يضم كثير من الصور واللوحات المختلفة التى تعبر عن التغيرات المناخية رسمها طلاب المدارس فى كثير من المدارس والمحافظات.