شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يشكر الرئيس السيسي والإمام الأكبر على تجديد الثقة في توليه مهامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتجديد الثقة في توليه مهام وكيل الأزهر، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الأزهر الشريف ونشر رسالته الوسطية.

وكتب الدكتور الضويني تدوينة على صفحتيه الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، جاء فيها "يسعدني أن أتقدَّم بخالص الشُّكر والتَّقدير إلى فخامة الرَّئيس عبد الفتاح السِّيسي، رئيس الجمهوريَّة على هذه الثِّقة الغالية، الَّتي لا يفي بحقِّها إلا أن نجدِّد العهد لهذا الوطن على بذل أقصى ما نملك في سبيل رفعته، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إمامنا الأكبر الدكتور أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر، على ثقته الغالية، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظه وأن يوفِّقنا جميعًا لخدمة أوطاننا، وتحقيق أهداف مصرنا في ظلِّ قيادتها الحكيمة".

جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم: 488 لسنة 2022م، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يعامل "الضويني" معاملة الوزير من حيث الدرجة، والراتب، والبدلات.