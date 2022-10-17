شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة توفيق رئيسا للإدارة المركزيه للمدن الجامعية بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف أسامة توفيق عبد المجيد محمد مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.

تدرج رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر الجديد في العمل بجامعة الأزهر متذ عام 1996 م، حيث عمل مشرف إقامة ثالث بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الأزهر في شهر أغسطس عام 1996 م، وتنقل رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية الجديد في إدارات المدن الجامعية المختلفة على مدار عدة سنوات، حيث عمل في إدارة المتابعة بالمدن الجامعية، حتى وصل إلى مدير إدارة المتابعة بالمدينة الجامعية، ثم في عام 2016 رقي إلى درجة كبير اخصائيين، بدرجة مدير عام، وفي شهر مايو عام 2020 م، صدر قرار بتكليفه للعمل مديرا عاما للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، اعقب ذلك حضوره واجتيازه للدورة التدريبية دورة ( مدير عام) بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء، وحصل على شهادة تقدير من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر نوفمبر الماضي 2021 م، بعد ذلك صدر قرار رئيس الجامعة بتعيينه مديرا عاما للإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، واليوم صدر قرار بتكليفه رئيسا للإدارة المركزيه للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.