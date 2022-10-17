برلمانية تطالب بتوضيح خطة الحكومة للتوسع في إنشاء محطات البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بتوضيح من قطاع البترول بشأن التوسع في إنشاء محطات البنزين الواردة ضمن خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مضيفة أن هذه ظاهرة لابد أن يسأل عنها وزير البترول، خاصة أن المحطات لاتقارن بعدد السيارات الموجودة في الشارع.

ولفتت أبوشقة، في كلمتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله أن التوسع في إنشاء محطات البنزين يتنافى مع التوسع في توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ورد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مؤكدة أن 99% من محطات البنزين قطاع خاص والوزارة ممثله في شركات التعاون ولايتعدى نصيبها 1% من إجمالي محطات الوقود، مضيفا أن تراخيص إنشاء المحطات مسئولية المحافظات والأحياء ولاعلاقة لوزارة البترول بالأمر.