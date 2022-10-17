موجودة أينما وُجد الخبر.. "القاهرة الإخبارية" تنشر مبادئها في تغطية الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وطننا العربي كما عهدناه من المحيط إلى الخليج، وكل شيء يحدث بينهما يهمنا.. المصداقية، الصورة بكل أبعادها، أمة واحدة، تجمعنا العروبة.

هذه بعض المبادئ التي نشرتها الصفحة الرسمية لقناة القاهرة الإخبارية، إضافة إلى أن السرعة مطلوبة للوصول إلى المعلومة ويلزمها الدقة والمصداقية.

وأكدت أنها موجودة أينما وُجد الخبر، موضحة أن مراسليها سيكونوا في قلب الأحداث، من موسكو وبرلين وواشنطن والخرطوم وبكين وبيروت وبغداد وأثينا وعمّان والقدس.

وكانت قد أطلقت قناة "القاهرة الإخبارية"، منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك" و"يوتيوب" و"تويتر" وانستجرام" و"تيك توك"، استعدادًا للانطلاق قريبًا بشكل رسمي عبر القمر الصناعي المصري الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة على "فيس بوك"، فيديو يحمل شعارها تحت عنوان "القناة أمة واحدة.. تجمعنا العروبة".

وكان الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشر تردد القناة "11747V"، واصفًا إياها بـ"عاصمة الخبر".