النيابة العامة: نحقق في بلاغ محامي شيرين عبد الوهاب.. ومفاجأة في أقوال مدير المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، بدء تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وذكرت النياية العامة في بيان، الإثنين، أنها تلقـت بلاغا من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لإحـدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما.

وقدم شقيق شيرين وفق النيابة، صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ.

وأتمت النيابة بيانها بأنها تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.