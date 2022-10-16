غلق كُلي لميدان ماجدة بـ6 أكتوبر.. وهذه تحويلات مرورية بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر التحويلات المرورية البديلة في ضوء الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل موقع محطة (الحصرى) بميدان ماجدة بالمحور المركزى بمدينة أكتوبر ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر.

الأمر الذى استلزم غلق كلى لميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديدًا (المتجه من ميدان ماجدة اتجاه ميدان سيتي سكيب – والقادم من ميدان سيتي سكيب اتجاه ميدان ماجدة)، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 14/10/2022 ولمدة 12 شهر) وذلك بطول مايقرب من (200 متر ) وعرض 38 متر ، علمًا بأن المرور اتجاه ميدان الحصري وقسم شرطة أكتوبر أول يعمل بكامل طاقته.

والجدير بالذكر أن التحويلات المرورية التي تم تنفيذها كالآتي:

حركة المركبات القادمة من نادى 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه ميدان سيتي سكيب تسلك المسار الآتي:

الدخول يمينًا بشارع التحرير (قبل موقع الغلق مباشرة )

واستكمال السير بشارع التحرير وصولا حتى ميدان (17)

الدوران اتجاه اليسار بميدان (17) باتجاه شارع (17) - الفاصل بين الحى الثامن والتاسع - وصولا حتى المحور المركزي الموازي بعد تجاوز منطقة الاعمال ثم الدخول يمينا اتجاه ميدان سيتي سكيب .اتجاه طريق المحور المركزي الموازي

التحويلة المرورية الثانية:

حركة المركبات القادمة من ميدان سيتي سكيب وترغب بالسير اتجاه ميدان الحصري تسلك المسار الاتي : ـ

الدخول يمينًا بشارع عمارات السرايا (قبل موقع الغلق بمسافة 150متر)

الدخول يسارا اتجاه خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر

استكمال السير خلف مكتبة الجامعة وصولا لميدان الحصرى

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

ويهيب جهاز مدينة ٦ اكتوبر بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام.

وفي إطار أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة كلف رئيس الجهاز الإدارات المختصة بتدعيم شبكة الإنارة بأعمدة موفرة للطاقة ( ليد ) ورفع أكوام الأتربة المتراكمة.

بالإضافة لرفع السيارات المهملة والمتروكة بالشوارع وإيداعها بمخازن الجهاز وتكثيف اعمال النظافة بالمدينة وكذا متابعة تطوير شارع نادي مدينة ٦ أكتوبر بالحي السابع و أعمال الطرق بالمنطقة السياحية الشمالية .

وأكد "النجار" ضرورة عمل الشركات بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال فى التوقيتات والزمن المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال من الشركات المتعثرة.