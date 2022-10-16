​"صناعة النواب" توصي بعقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة مشكلات القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بضرورة عقد اجتماع يضم أعضاء لجنة الصناعة مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية، نظرا للوضع الحالي للصناعة ومواجهة التحديات والعقبات بجانب قيام النواب بعرض وتقديم بعض الحلول المقترحة لبعض المشكلات.

وأكد معتز أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي أنه قبل لقاء اللجنة بالوزراء المعنيين لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، مطلوب من كل نائب في اللجنة ورقة عمل بالأزمات والعقبات التي تواجه الصناعة ووضع الحلول طبقا لإمكانية الدولة وسيتم مناقشتها في اللجنة لتشجيع الصناعة في تلك الظروف لعرضها علي الجهات المختصة.

وقال معتز: "نعمل ونبحث ونفحص جيدا منذ عملنا باللجنة ما يقرب من ثلاث سنوات، للإلمام بكل ما يواجه الصناعة من تحديات وأصبحنا نعرف جيدا الأزمات التي تواجه الصناعة"، مشيرا إلى ضرورة حماية الصناعة المصرية.