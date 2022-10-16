عضو "خارجية النواب": التعاون الثقافي بين مصر وإيطاليا علامة مضيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الدكتورة جيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التعاون الثقافي بين مصر وإيطاليا، يعد علامة مضيئة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتاريخ طويل من التعاون المثمر بين الدولتين.

جاء ذلك خلال احتفال "أكاديمية العلوم" بمدينة تورينو شمال إيطاليا، بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، على يد العالم الفرنسي چان فرنسوا شامبليون، والإعلان عن النجاح قراءة سجلات الكتابات الهيروغليفية، وهو الحدث الذي غير وجه الحضارة الإنسانية.

وقامت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإلقاء المحاضرة الافتتاحية في الجلسة الرسمية لهذا المحفل الدولي، بالقاعة الكبرى لأكاديمية العلوم المتاخمة لمبنى المتحف المصري في تورينو، والتي جاءت بعنوان "التطورات السياسية والثقافية على ضفاف النيل في بدايات القرن التاسع عشر"، حيث قامت بعرض مجموعة من الصور والمخطوطات النادرة، التي أظهرت تداعيات هذا الاكتشاف التاريخي، الذي أزاح الستار عن صفحات هامة ومتصلة من تاريخ مصر، وعن تضافر الموروث الشعبي بالحضارة المصرية القديمة.