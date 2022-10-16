تجديد حبس سيدة 15 يومًا لاتهامها بالاستيلاء على أموال راغبي العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاض المعارضات، حبس متهمة بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بممارسة نشاط احتيالي غير مشروع تمثل في الاستيلاء على أموال الشباب من راغبي العمل داخل البلاد، بأن أدارت المتهمة شركة وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقد تمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.

وذكرت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمة في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين؛ لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.