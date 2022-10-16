الطقس غدا الاثنين: توقعات باستمرار سقوط الأمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الاثنين، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره في الأنحاء كافة.

وذكرت في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسوحال الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تصل إلى 28 والصغرى 23، والعاصمة الجديدة 29 و22 والإسكندرية 27 و20، وأسوان 35 و22.