محافظ القاهرة يترأس الاجتماع الاقتصادي للعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس الاقتصادي لمحافظة القاهرة.

وناقش الاجتماع رؤية المحافظة للوضع الاقتصادي الراهن بها ، وعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الأربعة والمعوقات التي تواجهها ، كما تناول مقترحات تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة من خلال إعداد دراسات جدوى شاملة والاستعانة بالمراكز البحثية وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الاعمال بهدف تعظيم الاستفادة من خدمات البنية الاساسية والمشروعات القومية التي انجزتها الدولة علي مدار السنوات الثمان الماضية، وكذلك الإستفادة من التشريعات والإجراءات التنظيمية المطورة والمحفزة للاستثمار .

وأكد محافظ القاهرة أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة القاهرة سيساعد على المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية والتي تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية للمحافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ، ودعم المحافظة فى تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدنى في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات .

شارك بالاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام ، ود.سامى الشريف وزير الإعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ود.خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وا.د طارق حسن عابدين عميد كليه الإدارة بالاكاديميه العربية للنقل البحري ود. محمد يونس عبده عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، ود.نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، ود. تامر عبد المنعم راضى أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية التجاة جامعة عين شمس، ود. محمد كامل زكريا مدير مركز الاستشارات البيئية بجامعة عين شمس، ود. عز الدين فكرى عميد كلية التجارة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ود.عمر عبد الحميد سالمان أستاذ الإقتصاد والتجارة الخارجية وعميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقًا ، ولواء أ .ح د. محمد امال الدين زيدان الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ، ود. ماجد محمد يسري أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد أكاديمية مصر .