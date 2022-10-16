​الجيزة: رفع 113 ألف حالة إشغال و154 ألف طن مخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي، رفع 113 ألف حالة إشغال متنوعة من كافة قطاعات المحافظة للمحال والمقاهي والكافيهات والورش وكافة أوجه التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع 154 ألف طن مخلفات ورتش من الطرق والمحاور لتحسين الحالة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى لها، وتحرير 70 محضرًا بيئيًّا لمحال ومنشآت وورش مخالفة.

وأكد التعاون بين شرطة المرافق والأجهزة الأمنية والأحياء والمراكز والمدن بشأن تحقيق الانضباط بالشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات للمحال العامة والمنشأت التجارية؛ نظرًا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وثمن التعاون القائم مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق في تحقيق الانضباط في الشارع وتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين، مؤكدا مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في شن الحملات ومتابعة التزام المحال العامة والورش بمواعيد الغلق المحددة وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام.

وأوضح التقرير ضبط 68 سيارة نقل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك نتاج للحملات والأكمنة الثابتة والمتحركة التي يتم تنظيمها على مدار اليوم لضبط المخالفين، إلى جانب إزالة 27 ألف حالة تعد على المجاري المائية والمصارف خلال حملات مكبرة بالمراكز والمدن لإزالة التعديات والحفاظ على المجاري والمصارف المائية.

وأضاف أنه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنفيذ 205 قرارات غلق وتشميع لمنشأت غير ملتزمة بمواعيد الغلق و تمارس أنشطة بالمخالفة وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل ولا تستوفى التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تحرير 186 محضر تنظيم، و174 محضرا لإعلانات مخالفة، و679 محضر إشغال طريق عام.

وأشار إلى نتائج الحملات والتي أسفرت عن رفع 68 ألفا و530 كرسيا متنوعا، و10 آلاف و838 ترابيزة متنوعة، و679 عربة يد، و1220 ثلاجات عرض، و5044 أوتاد وسلاسل حديدية، و493 أنبوبة غاز، و82 عربة كارو، و2226 ميزانا، و3354 أستاندا حديديا، و6975 أرجيلة، و 19 ألفا و340 حالة إشغال متنوعة.

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