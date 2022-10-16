رئيس "زراعة النواب" يطالب الحكومة بمراقبة أسواق الأعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة المتابعة الرقابة المستمرة على أسواق الأعلاف خلال الفترة المقبلة بعدما أعلن مجلس الوزراء الإفراج عن كميات جديدة من الأعلاف لحل أزمة مزارع الدواجن.

وقال الحصري في تصريح له، إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أعلن الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، ليصل إجمالي ماتم الإفراج عنه خلال هذا الشهر نحو 122 ألف طن فول صويا، وأن فيما يخص الذرة الصفراء، تم الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن.

وتابع الحصري، أن تلك الكميات خطوة جيدة في ظل الأزمة العالمية و يمكنها تلبية احتياجات السوق، بشرط وجود ضوابط لتوزيعها واستخدامها منعا لارتفاع الأسعار.

وثمن الحصري، توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا، وكذلك توجيهه بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا لزيادة حجم الانتاج المحلي منه.