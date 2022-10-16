عضو لجنة العفو الرئاسي ينشر صور المفرج عنهم ضمن الدفعة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي صورا لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي، والتي شملت المحامي عمرو نوهان.

وصباح اليوم أكد الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "تتوالى بشائر الخير.. اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخص من المحبوسين احتياطيًا".

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.