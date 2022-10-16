شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: ممثلو 52 دولة أفريقية يشاركون بمؤتمر منظمة الوحدة النقابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال اتحاد العمال، إن مصر تستضيف بعد غد الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين، لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رؤساء الاتحادات ووفود نقابية من ٥٢ دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
أضاف أن المؤتمر سيناقش العديد من التشريعات المحلية والدولية، لتطوير انعكاساتها لصالح التنمية الشاملة، والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية والبشريه.
استعرض إجتماع هيئة مكتب الإتحاد العام، تقارير حول تنمية الموارد المالية، من خلال الإستغلال الأمثل للأصول والكيانات المملوكة للتنظيم النقابى، ووضع برامج لتطوير المؤسستين الخدمات السياحية والثقافة العمالية.
وافق الأعضاء على وضع قواعد اختيار رؤساء الإتحادات المحلية بالمحافظات، والبدء في الزيارات الميدانية لكل محافظة على حده، للتعرف على قضايا العمل والعاملين.