تسرب غاز من شقة بالهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم حالة من القلق والخوف، الاحد؛ إثر تسرب غاز من وحدة سكنية بالمريوطية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالعقار 17 شارع المرشبية المريوطية فيصل.

وانتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب غاز من وحدة سكنية.

تم إصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.