سرعة الوصول كلمة السر.. الحماية المدنية تمنع كارثة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقًا اندلع داخل جراج بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى البانيات بشارع اللبيني فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الهرم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل غرفة بجراج أمام مقهى ليبتونورد بعد الطريق الدائري، وحالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون امتداد النيران إلى السيارات لتمنع كارثة محققة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.