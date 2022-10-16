"اللي حصل عيب".. أسرار القبض على سامر المدني وما مصيره في واقعة الطالبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مطلع على التحقيقات في واقعة القبض على مؤدي المهرجانات سامر المدني وأبيه؛ بتهمة الاعتداء بالضرب على طليق صديق والده بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

قالت المصادر إن الواقعة تعود إلى يوم 4 أكتوبر الجاري، موضحة أن الطرفان تبادلا الاتهامات فيما بينهما، فالطرف الأول زعم إرسال الثاني رسائل غير لائقة لزوجة والد "سامر" مؤكدين "اللي حصل عيب واحنا ولاد بلد ومانرضاش بالكلام دا"، حسب قولهم.

أضافت المصادر أن الطرف الثاني اتهم سامر ووالده بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات وكدمات بالوجه والرقبة والذراع الأيمن نافيا صحة الاتهام الموجه إليه من قبلهما "مافيش حاجة من الكلام دا حصلت".

المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أوضحت أن وحدة مباحث الطالبية أعدت محضر التحريات وأرسلته إلى النيابة العامة رفقة مأمورية اصطحبت المتهمين، كاشفة عن رفض الطرفين التصالح، وصدر قرار بحبسهم، مؤكدة "الطرفين محبوسين حاليا".

الفصل الأول من القضية دارت أحداثه في قسم شرطة الطالبية بحضور عمرو المدني ونجله مطرب المهرجانات سامر المدني (طرف أول)، وصديق طليق زوجة والد مطرب المهرجانات (طرف ثاني)، يتهم كل منهم الآخر بالسب والشتم والضرب.

تحريات العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بينت أن المطرب ووالده تمكنا من ضبط الطرف الثاني حال تواجده أمام العقار سكنهما لإرساله رسائل سب وشتم على هاتف زوجة الأول من الطرف الأول.

وأشارت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، إلى أنه على علاقة صداقة مع طليق زوجة الأول، وتعدى أفراد الطرف الأول على الأخير بالضرب والسب والشتم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

واستكملت المصادر أنه فور تحرير الطرفين المحضر اصطحبتهم قوة أمنية إلى مقر النيابة العامة للتحقيق، وهناك رفض كل منهم التصالح، وصُدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيقات، مؤكدة أن الطرفين مازالوا محبوسين حتى الآن.