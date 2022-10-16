بالاتفاق مع النقل.. معاملة الطلاب الوافدين بالأزهر كالمصريين في اشتراكات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على معاملة الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين من حيث تكلفة اشتراكات خطوط مترو الأنفاق.

وأوضح مركز تطوير الوافدين، أن ذلك جاء بالتنسيق مع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لمخاطبة الجهات المختصة؛ لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين، ومراعاة لظروفهم، وتقليل الأعباء المادية والمعنوية عليهم.

وجاءت خطوات الاشتراك بمترو الأنفاق للطلاب الوافدين، على النحو التالي:

١- استيفاء استمارة طلب الحصول على الاشتراك (شهري - ربع سنوي - سنوي) بختم النسر.

٢- صورة جواز السفر الخاص بالطالب الوافد.

٣- ٢صورة شخصية حديثة.

٤- يتم تحصيل الاشتراك طبقًا للمدة والمرحلة المدونة بالاستمارة +قيمة الكارت عند استخراجه، يستخرج الكارت في أول مرة من أية مكتب اشتراكات.