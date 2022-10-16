شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الجيزة: لن يتم قطع المياه عن إمبابة أو الوراق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزه، أنه لن يتم اليوم قطع المياه عن إمبابة أو منطقة الوراق، كما تردد من خلال بعض المواقع والصفحات.

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه في حال قطع المياه، يتم التنويه قبلها بفتره لتعريف المواطنين وتدبير احتياجاتهم.

كان البعض قد تدوال معلومات حول قطع المياه لمدة ٢٤ساعة كامله أو إكتر عن امبابة بالكامل و عن نصف محافظة الجيزه بسبب عمل قفله أخري لتحويل مسار خط 1200 مم لعمل سفلته لطريق محطة قطار بشتيل لاعتراضه مع الطريق العام.