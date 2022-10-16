شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يعزى أسر ضحايا انفجار منجم فحم شمال تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي وأسر الضحايا الذي سقطوا جراء انفجار بمنجم للفحم بولاية «بارطن» شمال تركيا، مما أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين.

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع الشعب التركي جراء هذا الحادث الأليم، ورجائه بنجاح جهود فرق الإنقاذ، سائلين المولى -عز وجل- أن ينزل السَّكِينة على قلوب أسر الضحايا وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.