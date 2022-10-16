شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب مصر بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، في مكتبه برام الله، السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان، مرحبا به في فلسطين ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني – بحسب وكالة وفا - السفير المصري على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، من قتل واقتحامات وحصار واستيطان وعربدة للمستوطنين، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال اشتية: "في ظل انسداد الأفق السياسي والفراغ السياسي الخطير الذي نعيشه، فإن استراتيجية القيادة والحكومة مبنية على تعزيز صمود المواطنين والتوجه نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمة أفضل للمواطن، والعمل على برنامج إصلاحي".

وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى مصر بالضغط على إسرائيل لوقف تماديها وانتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وأن لا يبقى الدم الفلسطيني محركا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع سليمان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات، مشيدا بالموقف المصري الداعم والثابت للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

من جانبه، جدد السفير المصري موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.