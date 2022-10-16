شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح المعرض الدولى للمياه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أسبوع القاهرة الخامس للمياه منذ قليل، بافتتاح المعرض الدولى للمياه المقام على هامش أعمال المؤتمر والذى افتتحه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بحضور وزير المياه و الطاقة الهولندى وعدد من الضيوف، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر القاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلمة مسجلة له خلال الجلسة الافتتاحية مساء اليوم .

أوضح سويلم، أن المعرض يمثل نقطة مهمة معرفية لكبار المشاركين فى التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه بما يضمه من تقنيات حديثة، وبما يضمه من تجارب متميزة فى مجال ترشيد استخدام المياه وتحديث أنظمة الرى والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنفيذ منظومة الرى وادراة الموارد المائية.

ويشارك فى المؤتمر ممثلين عن 70 دولة، منهم 16 وفدا وزاريا و 54 وفدا رسميا و 66 منظمة دولية بإجمالي يزيد عن 1000 مشارك.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.