شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تواصل رفع كفاءة طريق برطس بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق برطس بمركز ومدينة أوسيم، في إطار جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جهود التطوير بمركز أوسيم، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، حيث تم تمهيد واستعدال مناسيب طريق برطس، وتجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أوسيم في إزالة التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بعدد من الطرق، حيث تم البدء في إزالة المخالفات ورفع كفاءة الشوارع والطرق، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطرق وتحسين الحالة العامة به.

وتواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المنصورية، من كفر غطاطى باتجاه أبورواش بنطاق مركز ومدينة كرداسة، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.