شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيادلة" تتقدم ببلاغين للنائب العام ضد تطبيقى شفا وكونسلتو لبيع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النقابة العامة لصيادلة مصر، سلسلة البلاغات التى تستهدف ردع التطبيقات الإلكترونية والمواقع التى تبيع أدوية عبر الإنترنت بلا رقابة ولا رادع، حيث تقدمت النقابة اليوم ببلاغين جديدين للنائب العام حملا أرقام عرائض 48360 و48361 ضد تطبيق شفا وتطبيق كونسلتو، اتهمتهما فيه بتهديد سوق الدواء المصرى وصحة وسلامة المريض وسمعة الدواء من حيث أمانه وفاعليته.

وأكدت النقابة فى البلاغات المقدمة على إمكانية تسهيل هذه المواقع لبيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر حيث تباع الأدوية من خلال هذه المواقع دون إشراف عليها، وهو ما دفع مزيد من التطبيقات إلى الظهور وممارسة نفس النشاط غير الشرعى.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن قيام تطبيقى "شفا وكونسلتو" ببيع الأدوية هو تعد على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 حيث يجرم هذا القانون بيع أى دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة، كما خالف قانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، إضافة الى مخالفة اللائحة الداخلية رقم 189 لسنة 1970.

وأشارت نقابة الصيادلة، إلى أنها تصدت لهذه الظاهرة بعدة بلاغات للجهات المختصة كونها كيانات غير قانونية تقدم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص أو ضابط رقابى، وبالتالى لا يمكن محاسبتها فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.