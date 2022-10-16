شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير دقيق فاخر للمخابز السياحية وسعر رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحى"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم المخبز السياحى بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وشددت وزارة التموين على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد .

وسيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة،بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، والمنوفية، والإسكندرية " تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات الجمهورية ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات .