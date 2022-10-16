شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد بالحصة.. المديريات تبدأ خطة سد عجز المعلمين فى المدارس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المديريات والإدارات التعليمية عن سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس التى تعانى من عجز فى المعلمين، من خلال التعاقد بالحصة، وكذلك تكليف الموجهين بالحصول على حصص لسد العجز فى المواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت المديريات، أنه يتم التعاقد للعمل بالحصة من المؤهلات العليا والتربوية، مقابل 20 جنيها للحصة ولا يزيد النصاب عن 24 حصة أسبوعيا.

المديريات التعليمية تبدأ خطة سد العجز بالمعلمين فى المدارس

الأوراق المطلوبة للتعاقد:

طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية

أصل شهادة المؤهل الدراسى و4 صور منه

تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة فى التدريس

4 صور من البطاقة الشخصية

يوقع المتطوع إقرارا بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة