شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ سد عجز المعلمين من خلال التعاقد بالحصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المديريات والإدارات التعليمية عن سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس التى تعانى من عجز فى المعلمين، من خلال التعاقد بالحصة، وكذلك تكليف الموجهين بالحصول على حصص لسد العجز فى المواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت المديريات، أنه يتم التعاقد للعمل بالحصة من المؤهلات العليا والتربوية، مقابل 20 جنيها للحصة ولا يزيد النصاب عن 24 حصة أسبوعيا.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات للمديريات التعليمية لتحقيق الانضباط وحضور الطلاب بالعام الدراسى الحالى، نرصدها فى التقرير التالى:

- المتابعة الجادة والمستمرة لمديرى المديريات ومديرى العموم، ووكلاء الإدارات فى المدارس للعملية التعليمية بكافة عناصرها بصورة يومية.

- تكليف مدير المدرسة بإعداد تقرير عن حالة المدرسة بصورة دورية.

- تكثيف الإشراف اليومى بالمدارس وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب، وخلال فترة الفسحة.

- تكليف مديرى المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة، والتوقيع عليها.

- توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المبانى المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقى الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا.

- مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.

- عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أى خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

- منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات، أما المعلم فيمنع استخدامه نهائيًّا للهاتف، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

- تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، والإبلاغ الفورى عن حدوث أى طارئ، والتواصل الفورى والمباشر مع الوزارة، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور، وتفعيل المناهج الإلكترونية فى جميع مدارس الجمهورية.

- تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط، والعمل على دعم وتشجيع الممارسات المتميزة، إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات، ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، وإرسالها للوزارة.

- الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة، بداية من الصفوف الأولى، وتنظيم مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات فى جميع الجوانب العلمية، والرياضية، والفنية، والثقافية.

- عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وفقًا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.