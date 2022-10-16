شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب التمثيل العمالى فى إيطاليا والسعودية ولبنان تسترد حقوق عمال مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة 3 تقارير من مكاتب التمثيل العمالى ببلدان إيطاليا ولبنان والسعودية، بشأن دورها فى إعادة حقوق لعمال مصريين بالخارج. وقال رئيس مكتب التمثيل العمالى فى إيطاليا محمود حمزاوى، إنه وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن مساعدة المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم فى الحصول على مستحقاتهم لدى هيئة التأمينات الإيطالية "INPS"، تم تحويل قيمة المعاشات المستحقة للمواطنة "ف.م.ق" ونجلها من محافظة المنوفية عن والدهم المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وذلك بأثر رجعى منذ تاريخ وفاته، مع إقرار معاش شهرى لهما، وذلك على حسابهما البنكى في مصر، وبالمتابعة مع المواطنة المذكورة أفادت باستلام هذه المستحقات، وأن المبلغ الذى تم تحويله بلغ 17000 يورو بما يعادل نحو 325 ألف جنيه مصري.

وأضاف حمزاوى، أن المكتب تلقى أيضا التماسا من المواطنة "ز.م.ع" من محافظة الدقهلية بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وقام بالتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية "INPS"، وسيتى بنك، المنوط به تحويل المعاشات المستحقة إلى المستفيدين خارج إيطاليا للوقوف على أسباب وقف هذا المعاش، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استئناف صرف المعاش المقرر للمواطنة بانتظام، وتم توعيتها بما يجب اتباعه للحيلولة دون انقطاع صرف المعاش مرة أخرى فى المستقبل.

من جانبه، أوضح مكتب التمثيل العمالى بالرياض برئاسة أحمد رجائى ، أن "المكتب" رصد استغاثة سيدة مصرية لإصابة أخيها ودخوله المستشفى بالرياض، وعلى الفور قام بالتواصل مع إدارة مدينة الملك سعود الطبية بالرياض والتى أفادت بوصول العامل أمير محمد فارس عطا الله ويبلغ من العمر 26 عاماً، محولا إليها من مستشفى الإيمان وفى حالة غيبوبة تامة، وعليه تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، وحجزه بالعناية المركزة لمتابعة حالته، وبالمتابعة مع الطبيب الاستشارى إبراهيم سليمان رئيس قسم العناية المركزة، أفاد باستقرار حالته الصحية واستعادة وعيه بدرجة كبيرة، وأنه سيتم خروجه بعد الاطمئنان على حالته بشكل كامل، كما قام أعضاء "المكتب" بزيارة العامل فى المستشفى ونقلوا تحيات الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة للعامل وتمنياته له بالشفاء العاجل.

كما تم التواصل مع والدة العامل أثناء الزيارة وطمأنتها بمتابعة الوزير لحالة ابنها واستمعت من الطبيب الاستشارى إلى استقرار حالته، وعن أسباب الإصابة تبين أنها نتيجة مشاجرة مع بعض العاملين من جنسيات أخرى، وعليه تم العرض على السفير طارق المليجى القنصل العام المصرى بالرياض والذى كلف القسم القانونى بالقنصلية بالمتابعة المتواصلة للحفاظ على حقوق العامل المصرى.

وفى نفس السياق، أكد مكتب التمثيل العمالى ببيروت برئاسة شيرين سيد عبدالجواد، أنه تلقى شكوى من المواطن "ا. ا. م. ع. ا" والذى يتضرر من رفض صاحب العمل التنازل عن كفالته للعمل لدى صاحب عمل جديد على الرغم من انتهاء صلاحية إقامته دون تجديد،وقد قام المكتب العمالى بالتواصل مع صاحب العمل الذى وعد بقيامه بإعطاء العامل تنازلا عن كفالته إلا إذا لم ينفذ ما وعد به، وعليه قام المكتب العمالى بالتقدم بطلب إلى المديرية العامة للأمن العام اللبنانى بعد أن تم شرح موضوع الطلب، ووافقت السلطات المختصة على نقل كفالة المواطن دون تنازل من الكفيل القديم، وقام المكتب العمالى بإبلاغ المواطن وصاحب العمل الجديد برقم الموافقة، وتقدم المواطن وصاحب عمله الجديد إلى مقر الأمن العام لتنفيذ الموافقة تمهيداً لحصوله على الإقامة المؤقتة حتى يتسنى له الحصول على إجازة العمل ومن ثم الإقامة السنوية.