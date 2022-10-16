شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للحقيق.. تغيب أطباء الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تدنى فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مستشفى بولاق الدكرور العام فى قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحالة مديرها للتحقيق وذلك بعد زيارة مفاجئة للوزير مساء أمس السبت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بزيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور العام، فى إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية، وتغيب بعض الأطباء والفريق الطبى المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدنى مستوى النظافة فى المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد عمال النظافة فى مستشفى بولاق الدكرور العام، كما كلف بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات، للإشراف على مستوى النظافة فى المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد القسم الداخلى بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.

وأكد «عبدالغفار» استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التى يقوم بها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، فى كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، فى جميع محافظات الجمهورية.