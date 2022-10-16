شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يضمن لك أكبر فرص للوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، أنه يجب تلقى لقاح كورونا لضمان فرص حماية أكبر من العدوى، مشيرة إلي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أكد أن معظم الحالات المصابة بكورونا بسيطة ولا تحتاج للدخول للمستشفيات.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد في نسخته الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع، أن البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى تصريحات لليوم السابع: لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كورونا لكن الأوضاع مستقرة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيمات يجنبنا موجة جديدة من الإصابات، لافتا إلى أن نسب الدخول للرعاية المركزة بسبب إصابات كورونا ضعيفة جدا وقد تكون منعدمة أحيانا، واستكمل: حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا.

وأشار الدكتور حسام حسنى: نوفر الأجسام الأحادية المناعية والتي يحصل عليها مرضى نقص المناعة والأورام وغيرهم من المرضى وتابع لها فاعلية كبيرة في العلاج، مضيفا أنه من الوارد ظهور متحورات جديدة من أوميكرون لكنها جميعها تتجه إلى الضعف وجميع الحالات بسيطة إلى متوسطة.