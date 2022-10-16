الصحة تكشف أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والتى من شأنها تقديم الدعم الكامل لهم وحمايتهم من المخاطر المحيطة بهم في مراحل عمرهم المختلفة.

محمد يوسف

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