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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والتى من شأنها تقديم الدعم الكامل لهم وحمايتهم من المخاطر المحيطة بهم في مراحل عمرهم المختلفة.
وبحسب منشور توعوى لوزارة الصحة والسكان، فإن الأهداف الخاصة ببرنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب تتمثل فى:
1- الحد من انتشار الأنيميا.
2- الحد من ظاهرة العنف.
3-الحد من الزواج والحمل المبكر لسن المراهقة.
4- الحد من الآثار السلبية والأضرار المتعلقة بختان الإناث.
5- تحسين الحالة الصحية من خلال ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.